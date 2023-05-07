В ідеалі наступ має перерізати тилові ланцюги російських військ і знизити їхні наступальні можливості, заявив Резніков.

Київ прагне зробити швидкий прорив в поточній ситуації, в якій виснажлива артилерійська війна не приводить до значних територіальних успіхів жодної зі сторін. Водночас українські чиновники побоюються, що контрнаступ ЗСУ може не виправдати завищених очікувань суспільства, що призведе до "емоційного розчарування".

The Washington Post пише, що багато експертів вважають, що відтіснити росіян на позиції до початку вторгнення, коли Москва утримувала частини Луганщини і Донеччини, і Кримський півострів, буде складно.

"Я вважаю, що чим більше у нас перемог на полі бою, тим більше людей повірять у нас, а значить, ми отримаємо більше допомоги", – заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Post у своєму штабі.

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Видання зазначає, що наступальні операції часто вимагають значної переваги. Однак окупанти вчепилися в добре укріплену оборону по всій лінії фронту, тому важко оцінити, як далеко просунуться українські військові. Крім того, є побоювання, що в разі невдачі Україна може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з тиском з приводу відновлення переговорів з Росією. У такому випадку РФ неодмінно вимагатиме "здачі" вже окупованих територій, що Україна вважає неприйнятним.

Своєю чергою, міністр оборони Резніков зазначив, що очікування від українського контрнаступу переоцінені. За його словами, багато хто чекає "чогось грандіозного", і це може призвести до емоційного розчарування. Контрнаступ українських військ у Харківській та Херсонській областях надихнув світ, адже всі вважали, що Україна впаде за 72 години. Однак тепер партнери хочуть бачити нові успіхи.

"Західні партнери сказали мені, що тепер їм потрібен наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати його нашим народам... Але я не можу вам сказати, якими будуть масштаби цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів? В ідеалі наступ має перерізати тилові ланцюги російських військ і знизити їхні наступальні можливості", – наголосив глава Міноборони.

Резніков також нагадав, що зараз в Україні перебувають щонайменше 300 тисяч російських військових.

Західні партнери наполягають, що Україна добре забезпечена озброєнням для проведення операції. Водночас, за словами президента Зеленського, "ми програємо в небі". Він зазначив, що українські військові потребують сучасних літаків. При цьому глава держави додав, що Україна не буде відтягувати початок наступу до тих пір, поки надійде більша кількість винищувачів. Однак "нам було б набагато простіше", якби вони були. Крім того, пріоритетом залишаються системи протиповітряної оборони.

Контрнаступ ВСУ

Російські окупанти щосили готуються до майбутнього контрнаступу українських військ. Ворог не знає, де і коли він почнеться, тому до оборони готуються на кількох напрямках. Окопи і траншеї риються як в окупованому Маріуполі, на тимчасово непідконтрольній території Запорізької області, так і в Криму.

Оскільки паніки в лавах окупантів як завжди немає, в Запорізькій області колаборанти масово збирають речі і організовують евакуацію. За даними мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, "перемістити" планують близько 70 тисяч жителів з 18 населених пунктів уздовж лінії фронту.

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