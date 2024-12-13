Очільник міністерства звернувся до партнерів про максимально швидку передачу систем.

У Міністерстві закордонних справ України озвучили цифру щодо невідкладної потреби в системах ППО. Про це написав в мережі Х очільник відомства Андрій Сибіга після сьогоднішньої масованої дроново-ракетної атаки росіян по території України.

Він закликав союзників термінового доставити 20 систем ППО для захисту українського неба.

"Масований російський ракетний удар по Україні сьогодні вранці, насамперед, по енергетичній системі. Росія прагне позбавити нас енергоносіїв. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Я знову закликаю терміново доставити 20 систем ППО NASAMS, HAWK або IRIS-T", - зазначив Сибіга.

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Ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, Україна веде активну роботу з союзниками щодо постачання нам систем протиповітряної оборони.

Днями президент України Володимир Зеленський на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів в Європейському парламенті Іратхе Перес Гарсіа сказав, що із додатковими 10-12 зенітно-ракетними системами Patriot Україна зможе повністю закрити своє небо для російських ракет. А поставку цих ЗРК можна оплатити замороженими активами Росії.

Як відомо, Німеччина нещодавно анонсувала передачу Україні до кінця року вже шостої системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Тайвань допоміг переозброїти українську ППО. Як пише Forbes, тайванська сторона передала українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK.

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