Сили ППО можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яким має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами

Без особливого розголосу Тайвань, ймовірно, став одним із найбільших помічників ВПС України. Колишній чиновник Пентагону Тоні Ху розповів, що Тайвань передав українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK.

Як пише Forbes, коментарі Ху підтверджують попередні заяви про угоду між Україною та Тайванем за посередництва США. Вказується, що тайванські ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а також їхні пускові установки та радари доповнять додаткові HAWK, подаровані Україні Сполученими Штатами та Іспанією.

Тепер ЗСУ можуть розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яким має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов’язані з ними радари. На початку повномасштабної війни Київ мав близько 50 батарей ЗРК - переважно С-300 та інші радянські моделі. За підрахунками видання, HAWK можуть складати третину озброєння українських сил протиповітряної оборони.

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Хоча цьому виду озброєння вже більше 60 років, він простий, надійний та високомобільний. HAWK легко модернізувати та він чудово працює проти повільніших дронів, крилатих ракет і пілотованих літальних апаратів. Крім того, його боєприпас сумісний з американсько-норвезькою зенітно-ракетною системою NASAMS, яка також є в України.

Влітку минулого року офіційні особи США вели переговори зі своїми колегами на Тайвані про викуп близько дюжини батарей HAWK із загалом близько сотні пускових установок, які тайванські сили почали виводити з експлуатації ще у 2015 році.

Тоді велика партія HAWK мала допомогти Києву вирішити назріваючу кризу, оскільки Сили ППО України рухались до неминучого вичерпання запасів ракет для С-300 і батарей ЗРК "Бук". Відтоді Україна інтегрувала до свого повітряного щита широкий спектр іноземних ракет, пускових установок і радарів.

"Чим більше різних систем ЗРК експлуатує Україна, тим більше різних ракетних запасів і виробничих ліній вона може використати, щоб озброїти ці системи замінними ракетами, коли вони відбивають майже щоденні російські ракети та безпілотники. Десятки країн використовують або експлуатують батареї HAWK. Україна повинна мати можливість постачати сотні ракет із прямою участю США чи без неї", - зазначає Forbes.

Як додається, HAWK не в тому ж класі, що і найкращий український ЗРК "Патріот", який має радіус дії до 160 км з бортовою радіолокаційною системою самонаведення. HAWK може бити на відстань до 50 км або близько того, наводячись на енергію від наземного радара, що відбивається від повітряної цілі.

Головним недоліком цієї системи є те, що її радар чутливий до перешкод. Однак це можна вирішити, якщо інтегрувати старі ракети та пускові установки до кращого радару від NASAMS.

Посилення української ППО

У жовтні Україна та Німеччина уклали угоду про негайне посилення української протиповітряної оборони. Відповідний документ своїми підписами на засіданні міністрів оборони G7 засвідчили міністр оборони України Рустем Умєров та його німецький колега Борис Пісторіус.

Норвегія готується надати Україні новий пакет допомоги загальним обсягом 500 млн євро. До нього увійдуть винищувачі F-16, а також системи протиповітряної оборони NASAMS.

Нещодавно стало відомо, що українським приватним компаніям можуть дозволити інвестувати в засоби протиповітряної оборони, які прикриватимуть від російських атак і їхні об'єкти.

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