Це буде вже шоста з запланованих систем IRIS-T від Німеччини.

Німеччина передасть Україні ще одну – шосту – систему протиповітряної оборони IRIS-T. Таку заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде до України до кінця цього року", – ідеться в повідомленні на сайті президента.

Також Шольц і Зеленський приділили увагу обсягам постачань систем протиповітряної оборони на наступний рік і можливій додатковій допомозі засобами ППО від Німеччини.

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Нагадаємо, у вересні Олаф Шольц повідомив, що Німеччина замовила ще 17 систем ППО IRIS-T для України.

Зброя для України: інші новини

Тайвань допоміг переозброїти українську ППО. Як пише Forbes, тайванська сторона передала українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK.

Раніше стало відомо, що Україна отримає партію ракет SCALP від Франції. Міністр оборони країни Себастьян Лекорню заявив, що підписав передачу близько десяти ракет, які президент Еммануель Макрон обіцяв Зеленському.

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