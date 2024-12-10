Пезидент України не розуміє, чому країни Заходу не можуть використати щонайменше 30 млрд доларів на посилення української ППО з російських знерухомлених активів.

Із додатковими 10-12 зенітно-ракетними системами Patriot Україна зможе повністю закрити своє небо для російських ракет. Поставку цих ЗРК можна оплатити замороженими активами Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів в Європейському парламенті Іратхе Перес Гарсіа в Києві.

Коментуючи сьогоднішню ракетну атаку росіян по цивільній інфраструктурі у Запоріжжі, Зеленський наголосив на гострій потребі у додаткових системах ППО.

"Всі розуміють, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна безмістовною. Тому що, якщо наше небо повністю захищене, переваги у небі у них немає. Ніякі КАБи, ніякі ракети - будь-які, балістичні, тощо, не зможуть влучати у цивільну інфраструктуру України, ні в енергетику, ні в наші лікарні, школи, університети", - наголосив Зеленський.

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При цьому, глава держави не розуміє, чому країни Заходу не використають російські заморожені активи, аби профінансувати закупівлю для України цих вкрай потрібних систем ППО.

"Я дійсно іноді не розумію. Півтора мільярди коштує одна система [Patriot]. Візьміть, будь-ласка, із російських активів, візьміть ці гроші - 30 мільярдів. Це буде коштувати 30 млрд, але повністю, остаточно, закрити наше небо", -- каже президент.

Зеленський переконаний, що українці будуть повертатися до нормального життя, зокрема прриїзжатимуть з-за кордону, якщо небо над Україною буде закрите.

"Діти будуть ходити всюди в школи, в університети. Економіка буде працювати і тоді тільки на полі бою буде бажання тиснути у Російської Федерації, але безумовно, не буде жодної переваги у агресорів. І тому, іноді я не розумію, чому не можемо тактично вирішити це питання. Це те, чого сьогодні нам не вистачає. Те, що є конкретно у наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Говорячи про довгострокову безпеку України, Зеленський висловив переконання, що найкращими стратегічними гарантіями буде запрошення до НАТО.

"З цим є питання. Питання є з деякимм державами. І питання до Байдена, а не до Трампа. Тому що зараз чинний президент Джо Байден. І тому з ним треба про це говорити", - сказав Зеленський.

Системи Patriot в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у жовтні Україна отримала ще одну систему Patriot, яку подарувала Румунія. У вересні Зеленський зізнався, що насправді Україна вже отримала більше цих систем, ніж повідомлялося публічно.

Однак проблемою є не тільки кількість самих зенітно-ракетних комплексів, але й зенітних ракет до них. Якщо США при Трампі зупинять військову допомогу Україні, запаси цих ракет дуже швидко вичерпаються. Тоді пускові установки просто стоятимуть без діла.

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