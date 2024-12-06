Україна веде перемовини не лише про потребу отримання таких систем як Hawk, NASAMS і Iris-T, але й щодо Patriot.

Україна ідентифікувала країни, які мають в наявності і можуть швидко можуть передати додаткові системи протиповітряної оборони для посилення захисту критичних об'єктів від російських ударів. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу.

За його словами, під час візиту голови МЗС Андрія Сибіги до штаб-квартири НАТО 3-4 грудня розглядалося кілька ключових тем, і насамперед - це додаткова військова підтримка, особливо зміцнення українського повітряного щита.

Зокрема, Україна терміново, бажано до кінця цього року, потребує 20 систем типу Hawk, NASAMS і Iris-T для захисту конкретних критичних об'єктів енергетики.

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"За підсумками переговорів міністра в штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет і іншого обладнання, яке може бути передане Україні у короткі терміни", - сказав Тихий.

У зв'язку з цим, зараз йде активна робота з партнерами над втіленням цих кроків.

"Обговорював міністр Сибіга також з колегами питання передачі додаткових систем "Петріот". Це найкраща система, яка на сьогодні є і яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Також є розуміння, де є додаткові системи. Іде робота над тим, щоб їх залучити", - додав Тихий.

Триває відповідне конкретне обговорення.

Крім того, він відповів, чи обговорювалася можливість передачі Україні протиракетного комплексу THAAD.

"Немає табу в спілкуванні з нашими партнерами щодо типів зброї і систем, які можуть бути передані Україні. Тому, триває обговорення всіляких різних типів цих систем, які можуть бути передані", - сказав Тихий.

Посилення ППО України

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що країни-члени Альянсу поставлять в Україну усі системи протиповітряної оборони, які можуть надати. Зокрема, це має відбутися найближчими днями та тижнями.

3 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що Україна зараз негайно потребує додаткових 19 систем ППО для захисту визначених енергетичних стратегічних об'єктів в Україні, союзникам передано конкретний список потреб. Зі слів Сибіги зрозуміло, що до цих об'єктів відносяться об'єкти атомної енергетики.

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