У суботу, 14 січня, Росія атакувала ракетами Київ. Їх держава-терорист запускала з північного напрямку по балістичній траєкторії, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє "Українська правда".
Він пояснив, чому ці ракети не збили наші Повітряні сили: "Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли й збивали".
Фахівці ще точно визначать тип ракет, якими Росія закидала українську столицю 14 січня. Припускається, що це або балістичні, або С-300, які летять по балістичній траєкторії.
А повітряну тривогу було оголошено лише після вибухів через те, що у ЗСУ немає ефективних засобів і щодо виявлення балістичних ракет, й щодо їхнього знищення.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що з їхньої території запусків впродовж доби не зафіксовано.
Ракетна атака на Київ 14.01.2023
Вранці 14 січня після 9:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу після того, як столицю струсонула серія вибухів. Їх чули як жителі правого берега, так і лівого.
Згодом київська влада заявила, що вибух та "приліт" стався у Дніпровському районі столиці, а в Голосіївському районі Києва збили ракету, уламки впали на нежитлову будівлю.
Згодом у КМВА повідомили, що Росія влучила в один з інфраструктурних об'єктів столиці.