У наших Повітряних сил немає ефективних засобів і щодо виявлення балістичних ракет, й щодо їхнього знищення.

У суботу, 14 січня, Росія атакувала ракетами Київ. Їх держава-терорист запускала з північного напрямку по балістичній траєкторії, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє "Українська правда".

Він пояснив, чому ці ракети не збили наші Повітряні сили: "Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли й збивали".

Фахівці ще точно визначать тип ракет, якими Росія закидала українську столицю 14 січня. Припускається, що це або балістичні, або С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Відео дня

А повітряну тривогу було оголошено лише після вибухів через те, що у ЗСУ немає ефективних засобів і щодо виявлення балістичних ракет, й щодо їхнього знищення.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що з їхньої території запусків впродовж доби не зафіксовано.

Ракетна атака на Київ 14.01.2023

Вранці 14 січня після 9:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу після того, як столицю струсонула серія вибухів. Їх чули як жителі правого берега, так і лівого.

Згодом київська влада заявила, що вибух та "приліт" стався у Дніпровському районі столиці, а в Голосіївському районі Києва збили ракету, уламки впали на нежитлову будівлю.

Згодом у КМВА повідомили, що Росія влучила в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: