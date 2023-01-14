Чорноморський флот РФ значною мірою залишається зосередженим на уявних загрозах з боку України.

Виведення кораблів із російського воєнно-морського порту Новоросійськ не свідчить про підготовку нового ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, 11 січня група з не менше 10 кораблів чорноморського флоту Росії вийшла з воєнно-морської бази в Новоросійську.

"З врахуванням типу і кількості суден, які вийшли в море в один час, швидше за все це пов'язано з розосередженням флоту у відповідь на специфічну загрозу для Новоросійська, яку, як вважає Росія, вона виявила", - сказано в звіті.

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Водночас, як наголошують у розвідці, малоймовірно, що це розгортання флоту означає підготовку до незвичайного завдання ударів крилатими ракетами морського базування.

У цьому зв'язку, сказано, що чорноморський флот РФ значною мірою залишається зосередженим на уявних загрозах з боку України, і продовжує робити пріоритетом захист сил замість наступальних або патрульних операцій.

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Як повідомляв УНІАН, днями з Новоросійського порту Росії вийшли три підводні човни, які здатні нести ракети "Калібр", і найбільший десантний корабель у Чорному морі "Петро Моргунов".

Раніше представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що ЗСУ фіксують активну підготовку Росією до нової масованої ракетної атаки по Україні, про це свідчить, зокрема, активність безпілотних розвідувальників.

У ЗСУ також розкрили подробиці, як російські війська готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, зараз росіяни відпрацьовують злагодженість польотів і проводять тренування тими бомбардувальниками і повітряними ракетоносіями, які зазвичай застосовують саме для масованих ракетних атак. Також РФ попри шторм намагається виводити в Чорне море ракетоносії.

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