Наші захисники уразили багато ворожої техніки.

Протягом минулої доби, 30 січня, українська авіація атакувала 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

Водночас росіяни завдали 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 129 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка Сумської області; Устинівка Харківської області; Новоєгорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Кліщіївка, Костянтинівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка Херсонської області", - додали у Генштабі.

При цьому під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні становлять 385 230 осіб, з яких 1090 - загинули за минулу добу.

На фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше боїв було Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках.

Також окупанти атакували територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 14 дронів.

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