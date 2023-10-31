Не ігноруйте оповіщення про небезпеку.

Зараз українські сили протиповітряної оборони відбивають атаку російських беспілотних літальних апаратів, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 20:00 в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" в Дніпровському та Криворізькому районах знищено 2 БпЛА противника типу Shahed - 131/136", - йдеться у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил.

Вони додали, що у Кіровоградській області може бути ударний дрон, місцевим мешканцям варто залишатися в укриттях. Згодом стало відомо, що "шахеди" з Сумщини прямують в південному напрямку, також існує загроза БПЛА для Черкаської області.

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Оновлено о 23:00: Харківська, Хмельницька, Чернівецька області - загроза ударних дронів.

Оновлено о 22:50: Дрони на Вінниччині, курс західний. Також є загроза для Київщини.

Оновлено о 22:38: Швидкісна ціль в напрямку Харкова. Згодом військові додали, що мова йшла, імовірно, про реактивну систему залпового вогню.

Оновлено о 22:35: "Шахеди" на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також на Харківщині та Полтавщині. Працює протиповітряна оборона.

Оновлено о 22:30: У Лубенській громаді Полтавської області чутно звуки вибухів, пише Суспільне.

Оновлено о 22:25: Повітряна тривога на південному сході пов’язана із активністю тактичної авіації РФ імовірно із застосуванням керованих авіабомб.

Також Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлено о 22:15: Ударні дрони з Бєлгородської області залетіли на Харківщину.

Оновлено о 22:10: Вінниччина - повітряна тривога, загроза ударних БпЛА.

Оновлено о 22:08: Загроза ударних БпЛА залишається актуальною для Черкаської, Кіровоградської та Сумської областей.

Оновлено о 22:05: Російські дрони в Полтавській області, напрямок - південний. У центральних областях є загроза балістики.

Обстріли України: останні новини

Минулої ночі армія РФ атакувала країну безпілотниками та ракетами. Вранці у військовій адміністрації Полтавщини повідомили, що окупанти вдарили ракетою по Миргородському району, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Вдень стало відомо про обстріл Херсона. Під час удару загорілася автівка, в якій перебувала людина, вона згоріла живцем.

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