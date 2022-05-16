Ворог готується до нового наступу за участю сил, зосереджених під Ізюмом.

Українські військові 93 ОМБр "Холодний Яр" продемонстрували ювелірну майстерність зі знищення російської техніки під Ізюмом.

На опублікованих кадрах бійців видно, як запущений ЗСУ снаряд падає точно на башту танка окупантів.

В результаті попадання здетонував весь танк, окремі його частини розлетілися на кілька метрів вгору.

Бої за Харків: що відомо

Кілька тижнів російські окупанти вели активні наступальні дії на Харківському напрямку, однак не змогли здолати опір ЗСУ, й почали поступове виведення військ в Росію.

Інститут вивчення війни (США) констатував програну росіянами битву за Харків. Наразі артилерія окупантів вже не дістає до обласного центру.

14 травня стало відомо про контрнаступ ЗСУ в Ізюмському напрямку. за даними мера Харкова, українським захисникам вдалося відкинути ворога щонайменше на 10 км.

Як повідомляє Генштаб, на Харківському напрямку окупанти перейшли до оборони з метою не допустити вихід українців на кордон з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: