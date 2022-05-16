Українські військові 93 ОМБр "Холодний Яр" продемонстрували ювелірну майстерність зі знищення російської техніки під Ізюмом.
На опублікованих кадрах бійців видно, як запущений ЗСУ снаряд падає точно на башту танка окупантів.
В результаті попадання здетонував весь танк, окремі його частини розлетілися на кілька метрів вгору.
Бої за Харків: що відомо
Кілька тижнів російські окупанти вели активні наступальні дії на Харківському напрямку, однак не змогли здолати опір ЗСУ, й почали поступове виведення військ в Росію.
Інститут вивчення війни (США) констатував програну росіянами битву за Харків. Наразі артилерія окупантів вже не дістає до обласного центру.
14 травня стало відомо про контрнаступ ЗСУ в Ізюмському напрямку. за даними мера Харкова, українським захисникам вдалося відкинути ворога щонайменше на 10 км.
Як повідомляє Генштаб, на Харківському напрямку окупанти перейшли до оборони з метою не допустити вихід українців на кордон з Росією.