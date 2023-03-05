Наші воїни роблять все, аби ворог не зміг повернути техніку у стрій.

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України показали та розповіли, як б’ють ворога за допомогою ударних БПЛА.

Десантно-штурмові війська ЗС України опублікували відео, як за допомогою дрона бійці з Миколаєва знищують піхоту та бронетехніку російських окупантів.

"Спочатку наша аеророзвідка виявляє противника, а потім починає наносити вогневе ураження, скидаючи боєприпаси", – розповів начальник розвідки одного з підрозділів.

Відео дня

Розвідник пояснив, що у разі, якщо треба знищити пошкоджену ворожу техніку, діє інша схема.

"Ми застосовуємо БПЛА для того, аби знищити пошкоджену, але не знищену техніку. Це робиться, для того, аби ворог не зміг її евакуювати, відремонтувати і не повернути у стрій", – каже розвідник.

Дрони на війні в Україні

Повномасштабна війна в Україні – перша у якій БПЛА інтегровані в кожен етап бойових дій.

Українська армія – перша в світі, що повноцінно освоює новий рід військ – безпілотну ударну авіацію. Ударні роти БПЛА формують у складі ЗСУ.

Один із взводів ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини очолює екс-голова Генеральної прокуратури України, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у українських військових є потреба в сотнях тисяч безпілотних літальних апаратів різних модифікацій.

Вас також можуть зацікавити новини: