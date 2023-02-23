Лише нещодавно він отримав звання капітана.

Колишнього голову Генеральної прокуратури України, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, котрий зараз служить в українській армії, підвищили у званні. Як повідомила його прес-секретар Лариса Сарган в Twitter, Луценко став командиром зводу БПЛА.

"Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини", - йдеться у повідомленні у соцмережі.

Один з користувачів Twitter у коментарі до посту зазначив, що нещодавній наказ про призначення Луценка звання капітану призначав командир військової частини, а не Головнокомандувач. На це Сарган відповіла, що "має копію наказу з підписом Залужного", однак не має права його опублікувати.

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Відзначимо, що за словами Ірини Луценко – дружини екс-політика – її чоловік спочатку перебував в теробороні Києва, а пізніше працював на Миколаївському та Херсонському напрямках. Вже більше трьох місяців він проходить службу у районі Бахмуту і Соледару.

У лютому Луценко отримав звання "капітана" – про це також повідомила дружина колишнього генпрокурора.

Війна в Україні: поточна ситуація на Донбасі

На Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити ресурси живої сили моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

Наразі Росія втрачає до 2000 окупантів на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО. Пригожин показав гору трупів "вагнерівців".

Крім того, російські загарбники збільшують чисельність окупаційного особового складу для ведення наступальних дій. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Водночас прикордонники на Бахмутському напрямку відбили два ворожих штурми. Знищено ще 25 російських окупантів.

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