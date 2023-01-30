Міністерство отримало заявки від українських виробників на 75 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Міністерство оборони України уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників. Наразі одним із ключових напрямків для відомства є розвиток та підтримка українського ринку безпілотників.

За словами голови оборонного відомства Олексія Резнікова, після ряду зустрічей та перемовин восени 2022 року було досягнуто радикального спрощення процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію в армії.

"Сьогодні ж ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з Генеральним штабом ЗСУ, після випробувань, Міноборони вже укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

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Міністр додав, що у 2023 році збільшуються закупівлі БПЛА для Збройних сил України.

"На цей сегмент плануємо спрямувати близько 20 млрд грн", - зауважив Резніков.

За його словами, це лише початок, адже йдеться не лише про потреби аеророзвідки.

"Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування - повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - розповів урядовець.

Він додав, що спільні наради представників Міноборони, Генштабу ЗСУ, українських розробників та виробників БПЛА продовжуються.

"На останній визначили низку завдань та кроків щодо вдосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції вже сьогодні - 30 січня, будуть обговорені на засіданні Координаційного штабу з питань розвитку виробництва розвідувальних та ударних дронів вітчизняних виробників", - повідомив Резніков.

Міністр зауважив, що найближчими днями він планує зустрітися з українськими розробниками і виробниками БПЛА - після іншої "дуже важливої зустрічі в інтересах Сил оборони".

Дрони на війні в Україні - що відомо

БПЛА на війні проти російських загарбників стали очима українскьких військових. Їх використовують як для розвідки, так і для ударів по позиціям окупантів.

На фоні успішного використання дронів в Україні почали формувати перші в світі ударні роти БПЛА, які діятимуть у складі ЗСУ.

Слід зазначити, що Росія також використовує дрони, які закупила в Ірані. За допомогою безпілоників росіяни знищують українську енергосистему.

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