В Укроборонпромі зазначили, що український БПЛА схожий на іранські безпілотники, але має особливості.

Україна розробляє свої безпілотники, які ефективно допомагають боротися проти російських окупантів. Збройні Сили України скоро отримають новий БПЛА

За словами керівника проектів концерну "Укроборонпром" Олега Болдирєва, війна рухається до битви роботизованих безпілотних систем. Він вказав, що новий дрон українського виробництва вже проходить випробування й він схожий на іранські БПЛА, але має особливості.

"Він вже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" з можливістю повернення", - заявив Болдирєв в інтерв'ю виданню теперішній час.

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Також він розповів деякі характеристики нового дрона. Він зазначив, що дрони зможуть атакувати цілі кілька разів, дальність їх польоту становить 1000 кілометрів, а вага бойової частини – 75 кілограмів.

При цьому керівник проектів Укроборонпрому повідомив, що деякі деталі в новинці Іноземні. Водночас Болдирєв запевнив, що українські розробники займалися програмним забезпеченням, засобами зв'язку, сбором та техобслуговуванням дронів.

Український дрон Punisher - що відомо

В Україні приступили до розробки власного дрона ще в 2016 році для бойових завдань. До 24 лютого БПЛА вже відпрацював близько 120 місій.

При цьому восени Розробник безпілотників Максим Суботін розповів, що український дрон будуть покращувати і модифікувати. Відзначається, що комплекс коштує близько 50 тисяч доларів, а сама "пташка" - близько 10 тисяч доларів.

13 листопада розробники показали український багаторазовий ударний дрон Punisher або"Каратель".

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