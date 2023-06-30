Президент України Володимир Зеленський показав потужний ролик про бойових пілотів та висловив впевненість, що F-16 допоможуть їм боронити українську свободу.
Як повідомив Зеленський у Telegram, українські пілоти з початку повномасштабного вторгнення РФ мають "очевидну перевагу в моралі та майстерності". Однак у технічному фронті складніше, але усе вирішать F-16.
"Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі", - зазначив президент.
F-16 для України - головне
Три місяці тому партнери ухвалили "коаліцію" з надання Україні F-16, на чому Україна наполягала останні півроку.
Коаліцію очолили Данія і Нідерланди. Поки що в Амстердамі повідомили, що навчання пілотів стартує цього літа.
При цьому представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що курси для українських офіцерів в рамках Міжнародної авіаційної коаліції вже почалися, але пілоти поки не виїхали.
19 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що літаки нададуть Україні не раніше Нового року.