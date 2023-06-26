У Міноборони Данії зазначили, що що українським льотчикам знадобиться близько 8 місяців для навчання.

Міністерство оборони Данії вирішило зняти з озброєння винищувачі F-16 у 2025 році, тобто на два роки раніше запланованого терміну.

Виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен зазначив, що цей крок наблизить передачу винищувачів Україні, передає DR. Поульсен уточнив, що зняття з озброєння F-16 стало можливим через прискорене взяття на озброєння винищувачів F-35, які прийдуть їм на заміну.

"Ми можемо ввести в експлуатацію F-35 раніше, ніж планувалося. Зараз перебуваємо в ситуації, коли F-16 можуть бути зняті з озброєння раніше", – пояснив ситуацію Поульсен.

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При цьому він зауважив, що українським льотчикам знадобиться близько 8 місяців для навчання, перш ніж передача літаків F-16 від Данії стане реальністю.

Винищувачі F-16 для України

Тема винищувачів для України обговорюється вже давно, але якщо спочатку західні партнери не сприймали це серйозно, то зараз ситуація змінилась з точністю до навпаки.

Україні вдалося створтти "коаліцію винищувачів" з країн, які погодилися надати ЗСУ F-16. Цю коаліцію очолює Данія.

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