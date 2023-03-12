Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 159 тисяч осіб.

Протягом минулої доби, 11 березня, українські військові ліквідували ще 1090 російських окупантів. Також було знищено понад два десятки одиниць різної ворожої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення досягли орієнтовно 159090 осіб.

Окрім особового складу російської армії, наші захисники знищують і їхню військову техніку.

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Зокрема, за 11 березня окупанти недорахувалися 8 танків (3466 з початку вторгнення); 7 бойових броньованих машин (загалом знищено 6769 одиниць); 4 артилерійських системи (усього - 2487 одиниці); 2 засобів протиповітряної оборони (усього - 259); 4 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (загалом - 5348).

Окрім цього, з 24 лютого 2022 року російська армія втратила в Україні 304 літаки; 289 гелікоптерів; 2108 безпілотників оперативно-тактичного рівня; 493 реактивних системи залпового вогню; 18 кораблів і катерів; 242 одиниці спеціальної техніки. Знищено 907 крилатих ракет.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, 11 березня українські військові знищили черговий склад боєприпасів і завдали близько 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Зокрема авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів.

Також у Східному угрупованні ЗСУ розповіли, що станом на першу половину доби 11 березня на Бахмутському напрямку було знищено понад 220 російських загарбників, ще 314 отримали поранення.

Тим часом, за даними російських "опозиційних" ЗМІ, за останні два тижні рекордно зросла кількість поіменно відомих росіян, ліквідованих на війні в Україні. Найбільше гине "вагнерівців", але й серед офіцерів армії РФ також зібрано "урожай".

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