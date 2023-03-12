Українські захисники зазначили, що тримають свої позиції.

Українські прикордонники, які борються за Бахмут у Донецькій області, розповіли про ситуацію в місті-фортеці. Вони мужньо тримають місто під своїм контролем

"Стоїмо на позиції, тримаємо. Поруч вже окупанти підлізли. Нічого, ми тримаємося", - розповів один з бійців на оприлюдненому ДПСУ відео.

Ще один воїн додав, що треба, щоб "вони один одного перестріляли".

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На кадрах видно, що наші захисники перебувають у важких умовах, але мужньо продовжують нести свою службу.

Бої з Бахмут - що відомо

Важкі бої за Бахмут тривають вже не перший місяць. Українські воїни утримують свої позиції і кришать російських окупантів, які постянно йдуть на штурми міста-фортеці. Росіяни несуть колосальні втрати.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що бої ведуться на вулицях Бахмута і на околицях, але наші військові стоять і утримують місто.

При цьому командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що потрібно виграти час для накопичення резервів і подальшого успішного контрнаступу Збройних сил України.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що російські військові та найманці ВПК "Вагнера" продовжили атакувати Бахмут, але не здійснили ніяких заявлених просувань в межах міста і околицях 11 березня.

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