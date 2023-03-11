За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії.

Сьогодні станом на першу половину доби знищено понад 220 російських загарбників на Бахмутському напрямку. Ще 314 рашистів зазнали поранень.

Як повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, оборона фортеці Бахмут триває.

"За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії… Відбулося 53 боєзіткнення, 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут і 23 боєзіткнення відбулося в районі самого міста. В ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різного ступеня важкості", - сказав Череватий.

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Також він розповів про забезпечення українських оборонців міста.

"Нашими інженерами, командирами підрозділів робиться все, щоб захисники Бахмута мали необхідні боєприпаси, амуніцію, медикаменти, їжу і звідти могли переправляти наших поранених у безпечні місця", - додав Череватий.

Бої за Бахмут - що відомо

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що українські військові в Бахмуті вже знищили основне боєздатне угруповання РФ, що дозволило захисникам України підготуватися до контрнаступу.

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни вчинили ряд невдалих спроб штурму Бахмута, що призвело до великих втрат серед загарбників.

Генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що сили і ресурси, які залучені для оборони, не дають окупантам реалізувати свій задум і змушують їх відмовитися від просування вперед.