Сьогодні станом на першу половину доби знищено понад 220 російських загарбників на Бахмутському напрямку. Ще 314 рашистів зазнали поранень.
Як повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, оборона фортеці Бахмут триває.
"За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії… Відбулося 53 боєзіткнення, 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут і 23 боєзіткнення відбулося в районі самого міста. В ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різного ступеня важкості", - сказав Череватий.
Також він розповів про забезпечення українських оборонців міста.
"Нашими інженерами, командирами підрозділів робиться все, щоб захисники Бахмута мали необхідні боєприпаси, амуніцію, медикаменти, їжу і звідти могли переправляти наших поранених у безпечні місця", - додав Череватий.
Бої за Бахмут - що відомо
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що українські військові в Бахмуті вже знищили основне боєздатне угруповання РФ, що дозволило захисникам України підготуватися до контрнаступу.
Своєю чергою у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни вчинили ряд невдалих спроб штурму Бахмута, що призвело до великих втрат серед загарбників.
Генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що сили і ресурси, які залучені для оборони, не дають окупантам реалізувати свій задум і змушують їх відмовитися від просування вперед.