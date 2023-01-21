У розвідці заявили, що консенсус щодо передачі важкої техніки Україні вже сформований.

Танки Leopard будуть в Україні, але публічна подача цього рішення все ще дискутується.

Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначив, що є прорив щодо надання Україні військової допомоги.

"За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо по допомозі щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки - це вже прорив", - наголосив Юсов.

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За його словами, хоча стосовно танків ми ще не побачили остаточного оголошення публічного рішення, але консенсус вже сформований.

"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", - пояснив Юсов.

Передача Україні танків Leopard

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких танках Leopard 2, хоч оголошень про їх надання ще не було.

19 січня у Бундестазі не підтримали голосування за поставку танків Leopard в Україну, тому питання передали в Комітет у закордонних справах. Польща планує передати танки, навіть якщо не буде дозволу від Німеччини, але спікер Бундестагу заявив, що вони не заперечують проти поставок.

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