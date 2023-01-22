Треба готуватися до чергового наступу РФ, який уже близько, заявили у канцелярії Дуди.

Польща сподівається у перспективі "кількох днів" розпочати підготовку екіпажів українських танкістів до експлуатації Leopard 2, цитує Укрінформ слова представника канцелярії президента Марціна Пшидача.

При цьому наголошується, що дозволу від Німеччини щодо передачі броні досі немає: "Це відбуватиметься найближчим часом. На польських танках, а також танках інших наших партнерів, навчатимуться українські офіцери та сержанти, адже немає часу чекати".

"Я припускаю, що це буде в перспективі днів, а не місяців",- зауважив Пшидач, додавши, що треба готуватися до чергового наступу РФ, який уже близько.

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не було затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які поки не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Немає рішення і про постачання американських важких танків Abrams. Вашингтон у всіх своїх заявах посилається на труднощі з обслуговування цієї техніки.

Разом з тим групу українських військових вже відправлять навчатися на Leopard і британських Challenger 2. Це може бути хорошим знаком, що Leopard незабаром все ж з'являться на українському фронті.

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