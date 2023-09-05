Водночас ворог завдавав ракетних та авіаційних ударів.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 4 вересня, завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ і артилерії уразили 11 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління загарбників.

Водночас росіяни завдали 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - підсумували у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними, втрати РФ у війні проти України сягнули близько 265 тис. 120. Протягом доби на фронті відбулося 22 бойових зіткнення та спроба наступу російських окупантів на Лиманському напрямку.

За даними ISW, Бійці Збройних сил оборони після прориву першої лінії оборони російських окупантів у Запорізькій області розширюють пролом, який там утворився. Наразі Сили оборони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

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