Поки що в цих районах немає важкої техніки українців.

Бійці Збройних сил оборони після прориву першої лінії оборони російських окупантів у Запорізькій області розширюють пролом, який там утворився. Наразі Сили оборони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни, легка піхота ЗСУ просунулась до позицій за протитанковими ровами та протитанковими загородженнями "зуби дракона" противника, які складають нинішній оборонний шар ворожої армії перед наступом українських військових у західній частині Запорізької області.

На думку експертів, українські захисники та захисниці, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції. Однак аналітики ще не готові підтвердити, що ЗСУ прорвали цей оборонний рівень, оскільки в цих районах наразі немає важкої техніки українців.

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Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 4 вересня, українські війська просунулися до позицій, розташованих на кордоні дерев на схід від російських протитанкових ровів та загороджень із "зубів дракона", які є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Зокрема, там видно, що українська легка піхота також просунулась далі до ряду підготовлених оборонних позицій противника уздовж дороги, що веде на північний захід у Вербове.

Інші кадри ж показують, що Сили оборони просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова).

"Українські сили, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового та на північ від Солодки Балки (20 км на південь від Оріхова), з веденням атак піхоти та важким артилерійським вогнем по російських позиціях вглиб і на південь від цього шару", - додали експерти ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що розгортання важкої техніки ЗСУ та більш значних сил може вказувати як на прорив, так і на спробу розширити цей прорив.

Війна в Україні - прорив оборони ворога

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня ЗМІ поширили інформацію, що ЗСУ вдалося прорвати ділянку основної лінії російської оборони на південному фронті.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зауважив, що ворожі війська витратили 60% часу та ресурсів на будівництво першої лінії. Водночас на будівництво другої та третьої ліній оборони пішло по 20%. При цьому генерал підтвердив, що українські війська знаходяться між першою та другою лініями.

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