На Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили атаки окупаційних військ в районі північніше Кліщіївки.

Війна в Україні триває - протягом доби на фронті відбулося 22 бойових зіткнення та спроба наступу російських окупантів на Лиманському напрямку.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Також загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки та Спірного Донецької області, а артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області, артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку окупанти, зокрема, завдали авіаційного удару в районі Авдіївки, а на Мар’їнському Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

"На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

На Запорізькому напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного та Степногірська Запорізької області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог, зокрема, завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Молодіжного, а на Сіверському та Слобожанському напрямках здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

"Протягом доби відбулося 22 бойових зіткнення", - зазначили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 4 вересня, Генштаб повідомив, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два - по зенітно-ракетним комплексам ворога.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління противника.

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