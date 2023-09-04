Українська авіація протягом доби 11 ударами "прогріла" скупчення ворога.

Збройні сили України вдарили по чотирьох пунктах управління російських окупантів, але це не єдина втрата загарбників за добу.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок терористичних атак російських окупантів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два - по зенітно-ракетним комплексам противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати російських окупантів в Україні

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 4 вересня, Генштаб повідомив, що за минулу добу було знищено іще 460 російських загарбників. Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2023 року серед особового складу окупаційних військ сягнули близько 265 тис. 120.

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