Знищено 29 артилерійських систем ворога.

Сили оборони України продовжують знищувати ворога та техніку російських окупантів. За минулу добу знищили 460 російських загарбників, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Відтак загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 04 вересня 2023 року серед особового складу сягнули близько 265 120.

Також вороже військо втратило танків ‒ 4480 (+4 за останню добу) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14), артилерійських систем – 5611 (+29), реактивних систем залпового вогню – 741 (+2), засобів ППО ‒ 503 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37), кораблів/катерів ‒ 19 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47), спеціальної техніки ‒ 847 (+6).

Відео дня

Незмінними залишилися цифри щодо втрат літаків (315), гелікоптерів (316), крилатих ракет (1447).

Втрати РФ в Україні - це треба знати

Сили оборони продовжують давати відсіч російським окупантам, завдаючи РФ значних втрат. За минулу добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

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