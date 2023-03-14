Німеччина обіцяла Україні 18 новітніх танків A6 Leopard 2

Українські військові майже завершили навчання на бойових танках Leopard 2 у німецькому Мюнстері.

Речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу, ім'я якого не вказується, заявив, що після завершення навчань Німеччина може передати важку техніку Україні, пише CNN.

Берлін обіцяв Києву 18 новітніх танків A6 Leopard 2. Речник наголосив, що українські захисники були "високо вмотивовані" і використали п’ятитижневе навчання "більш ніж ефективно". Протягом останніх п'яти тижнів вони проходили навчання по 12-14 годин на день, шість днів на тиждень.

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Українські військові пройшли підготовку водіїв, стрільців, техніків, командирів та обслуговуючого персоналу для танків. Спочатку їх навчали маневрувати основним бойовим танком як водіїв і командирів. За словами речника, військові сказали, що керувати танками Leopard 2 було все одно, що "водити Mercedes".

У понеділок, 13 березні, вони завершили своє останнє тренування зі стрільби. В результаті вони змогли досягти 82-85% влучності в бойових умовах.

"Це суперрезультат", — заявив речник, додавши, що стрільба на тренажері суттєво підвищила прогрес бійців.

Командування спеціальної підготовки Бундесверу скористалося досвідом на тактичному рівні та досвіді війни. Інструктори також були високо мотивовані, оскільки знали, "до чого готували солдатів".

Зазначається, що у 2022 році пройшли навчання 1100 українських військових. Цього року командна група спеціальної підготовки Бундесверу хоче підготувати 9000 солдатів.

Танки Leopard для України

Днями в Міноборони Іспанії також заявили, що перша група українських військовослужбовців, які навчаються експлуатації та обслуговуванню танків Leopard 2A4, завершить навчання вже цього тижня.

Міністр оборони США Ллойд Остін розповідав, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Як відомо, перші "леопарди" від Польщі доставили в Україну 24 лютого 2023 року.

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