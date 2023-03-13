До першої групи увійшли 55 осіб.

Перша група українських військовослужбовців, які навчаються експлуатації та обслуговуванню танків Leopard 2A4, завершить навчання вже цього тижня.

Про це пише CNN з посиланням на заяву Міністерства оборони Іспанії. Повідомляється, що в першу групу українських військовослужбовців, які пройшли навчання, входять 55 солдатів - 10 повних екіпажів і обслуговуючий персонал.

"Ці курси були запущені після того, як було офіційно оформлено зобов'язання Іспанії внести свій внесок в оборонні зусилля України за допомогою танків. У той час Україна запросила навчання екіпажів і обслуговуючого персоналу для оперативного розгортання наданих основних бойових танків Leopard 2A", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Допомога Україні від Іспанії

Як відомо, Іспанія надає країні допомогу у війні проти Росії. Влітку Україна отримала систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.

Восени вони передали Україні 75 піддонів великокаліберних боєприпасів, а також автомобілі медикаменти.

Пізніше стало відомо, що Іспанія направила в Україну черговий пакет оборонної допомоги, до якого увійшли системи протиповітряної оборони Hawk та інше озброєння.

У лютому 2023 року в Міноборони анонсували передачу 20 бронетранспортерів M113. Крім того, Іспанія повинна передати Україні шість бойових танків Leopard 2A4.

Вас також можуть зацікавити новини: