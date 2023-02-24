Він оглянув техніку та поспілкувався з підготовленими танковими екіпажами.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав танки Leopard 2, які прибули в Україну від партнерів.

Як повідомив Шмигаль у Телеграм-каналі, "Леопарди" він зустрів разом з польським колегою Матеушем Моравецьким.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - зазначив очільник уряду.

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Шмигаль також привітав екіпажі українських танкістів, що вже мають успішний бойовий досвід. "Дякуємо нашим військовим за надійний захист. Вдячні Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України. За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, аби повернути свободу на всі українські території", - додав він.

Танки Leopard 2 для України

Leopard 2 - німецький основний танк, розробка якого почалася у 1970 році.

Перший прототип Leopard 2 був побудований у 1972 році, а у 1976 році прототип Leopard 2 av проходив порівняльні випробування на полігоні в США.

Вважається, що Leopard 2 являє собою зміну філософії проектування і стрибок у розвитку порівнянно з більш раннім Leopard 1 і його модифікаціями А1 - А5.

11 січня у Львові президент Анджей Дуда заявив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках формування "танкової" коаліції.

Наприкінці січня Німеччина погодилася поставити Україні танки Leopard 2, а також дозволила іншим країнам поставляти ці танки ЗСУ.

Сьогодні, у річницю повномасштабнго вторгнення РФ перші "Леопарди" від Польщі прибули в Україну.

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