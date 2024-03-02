Знищена артилерія, склади та пункти управління противника.

Минулої доби, 1 березня, українська авіація ударила по 13 районах зосередження особового складу окупаційних військ.

Водночас ракетні війська, за даними Генштабу, уразили 1 район зосередження військової техніки, 3 артилерійських засоби, 3 пункти управління та 3 склади боєприпасів противника.

Загалом росіяни завдали 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснили 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах України.

Відео дня

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами сталось 82 бойових зіткнення. На Куп’янському, Оріхівському та Херсонському напрямках боїв не було.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує працювати на Східному фронті. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням.

Загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні приблизно становлять 415 640 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: