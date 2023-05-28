Заняття проводять військовослужбовці-інструктори Сухопутних військ ЗС Великої Британії.

Українські військовослужбовці продовжують проходити тренування з вогневої підготовки в рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії. Зокрема, захисники вчаться способам ведення вогню відділенням зі стрілецької зброї в оборонному бою.

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, заняття проводять військовослужбовці-інструктори Сухопутних військ ЗС Великої Британії.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями, підвищує безпеку та професіоналізм дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли вправно використовувати отримані необхідні тактичні знання для захисту України. Під експертним керівництвом інструкторів Збройних Сил Велика Британія, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових умов", – наголосили в Генштабі.

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Підготовка українських військових за кордоном

Військовослужбовці Збройних сил України почали проходити навчання на танках Abrams в Німеччині. Для проходження підготовки приїхали 400 осіб, їх розділили на дві різних групи.

Крім того, Швеція дозволить українським пілотам проходити підготовку на літаках JAS 39 Gripen. При цьому поки невідомо, коли та де почнуться ці анвчання.

Водночас у Британії розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За даними ЗМІ, для проходження підготовки Україна направить 20 пілотів.

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