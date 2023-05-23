Навчання проводять британські інструктори.

Українські військовослужбовці у Великій Британії проходять спеціальну підготовку з обслуговування реактивних систем залпового вогню M270.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

"Українські військові проходять спеціальну підготовку з обслуговування життєво важливої бойової техніки: реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) М270. Навчання проводять британські інструктори через Op Orbital, щоб гарантувати, що РСЗВ залишаються в бою", – йдеться у повідомленні.

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РСЗВ М270

Реактивні системи залпового вогню М270 є розробкою компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Вона вважається унікальною, оскільки може використовуватися не тільки як РСЗВ, а й для пуску тактичних ракет. Експерти наголошують, що ці системи по деяких показниках перевершують HIMARS.

У червні 2022 року Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські артилеристи почали проходити підготовку щодо застосування РСЗВ HIMARS та М270 в Європі.

Перші системи Київ отримав у липні. Вже у серпні 2022 року Україна отримала нову партію цих установок від Великої Британії.

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