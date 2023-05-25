Україна нібито готова відправити на навчання 20 авіаторів.

Велика Британія стане першою країною, яка почне навчання українських військових на західних винищувачах F-16.

Як повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду, йдеться про "наземну базову підготовку".

"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки на F-16 або на інших літаках", – сказав чиновник.

Відео дня

За даними видання, Україна нібито готова відправити на навчання 20 авіаторів, які "вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу".

Як зазначається, тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" охоплюватиме тренажери та реальні літаки. Ймовірно, спочатку це будуть не F-16, а простіші винищувачі.

Навчання українських пілотів

Як раніше повідомляв УНІАН, українські пілоти почали самопідготовку до опанування винищувачів F-16 близько року тому. Льотчики покращували англійську, вивчали будову літака та читали книжки про F-16.

Пілот Збройних сил України з позивним "Джус" повідомив, що Україна вже передала партнерам список авіаторів для навчання на винищувачах F-16. Зараз розробляється послідовність підготовки льотчиків.

Про готовність навчати українських авіаторів вже заявили Нідерланди, Португалія та Велика Британія.

Вас також можуть зацікавити новини: