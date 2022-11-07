На Бахмутському напрямку сконцентрована колосальна кількість рашистів.

Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня прокоментував ситуацію з Бахмутського напрямку. За його словами, там у ЗСУ є певні тактичні успіхи.

"Можу підтвердити, що вчора окупантів відкинули від Бахмута. Те, що роблять українські захисники у Бахмуті - це щось неперевершене. Як вони атакують, як вони відбивають атаки, як вони просочуються за лінію фронту, то ці російські морпіхи й близько не стоять з українськими силами спеціального призначення", - сказав Довбня для "Еспресо".

За його словами, на Бахмутському напрямку сконцентрована колосальна кількість рашистів.

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"Потрібно багато снарядів, щоб перемолоти цю навалу. Вони йдуть і йдуть хвилями. У ворога немає продуманих атак, вони просто йдуть у лобову. Нашим командирам дозволяється приймати самостійні рішення з приводу дій на позиціях. Наші хлопці професійно оточують, беруть у полон та знищують противника", - зазначив депутат.

Що відбувається на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбницькі війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

Полковник ЗСУ припустив, що нині рашисти намагаються захопити Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.

За словами президента Володимира Зеленського, у Донецькій області тривають вогневі навали окупантів, зате вони зазнають відчутних втрат.