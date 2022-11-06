Президент подякував захисникам, особливо відзначивши бійців 79-ї окремої ДШБ за хоробрість, за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.

На Донеччині тривають дуже жорсткі атаки ворога, але він зазнає там серйозних втрат.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців. За його словами, українці обов’язково виженуть окупантів зі своєї землі.

"Тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині. Ворог зазнає там серйозних втрат. Але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель", - сказав він.

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Зеленський висловив слова подяки українським воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції. Але особливо відзначив сьогодні бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість та героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.

Окремо подякував тим, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, по Запоріжжю, по містах і громадах Дніпропетровщини, по Миколаєву.

"Обов’язково виженемо окупантів, обов’язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам", - наголосив президент.

Що відбувається на Донбасі

Нещодавно експерти Інституту дослідження війни повідомили про посилення бойових дій на Донбасі.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбницькі війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

Лише за одну добу правоохоронці Донецької області задокументували 14 воєнних злочинів, вчинених окупантами. Від їхніх дій остраждали Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Нетайлове та Уманське.

У Нацполіції повідомляли, що з Мар'їнки вдалося евакуювати всіх місцевих мешканців.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що зараз російські загарбники намагаються захопити Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.

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