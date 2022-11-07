На Авдіївському та Луганському напрямках втрати в живій силі противника - приблизно такі ж самі.

Для російських окупантів Бахмут Донецької області на сьогодні є справжньою "фабрикою смерті", де щодня гине до 100 ворожих військових.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону заявив, на інших напрямках окупанти також несуть серйозні втрати.

"Для ворога Бахмут сьогодні - це справжня фабрика смерті. Вони, посилаючи лаву за лавою, втрачають дедалі більше особового складу - кожної доби від 70 до 100 осіб. І ще стільки ж пораненими", - сказав він.

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За його словами, на Авдіївському напрямку такі ж приблизно цифри по втратах. Крім того, на Луганському напрямку – Сватове, Кремінна - окупанти також постійно зазнають великих втрат.

"За добу - кілька сотень", - зазначив речник.

Череватий наголосив, що ворогу не вдається зробити суттєвого прориву завдяки стійкості і мужності ЗСУ.

"Коли назріє момент, і ми побачимо, що ми зможемо завдати більш серйознішого удару, то це обов'язково буде зроблено, але не ціною життів наших військовослужбовців, а технічною перевагою, коли зосередимо резерви для потужного вогневого удару, удару танковими підрозділами. Це буде зроблено, як уже робилося під час Харківської і Лиманської операцій", - наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Що відбувається на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбницькі війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що зараз російські загарбники намагаються захопити Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.

За словами президента Володимира Зеленського, на Донеччині тривають дуже жорсткі атаки ворога, але він зазнає там серйозних втрат.

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