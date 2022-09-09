Під час контрнаступу, який зараз проходить у Херсонській та Харківській областях, ЗСУ захоплюють ворожу техніку. Серед неї знайшлося місце для командно-штабної машини Р-149АКШ-1 російських окупантів.
Техніку за фотографією ідентифікували розслідувачі InformNapalm. Вони опублікували знімок з трофейною машиною, біля якої стоять українські захисники, і порівняли її з ілюстративним зображенням.
Згадана Р-149АКШ-1 створена на базі шасі КАМАЗ-5350. Завдання цієї техніки — встановлювати зв'язок по закритих інтернет-каналах і здійснювати топографічну прив'язку через різні супутникові системи.
Нагадаємо, це не перший трофей українських захисників за останні два тижні. Раніше УНІАН повідомляв, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили парадний танк Т-80.
А що стосується контрнаступу, то Збройні сили України планомірно рухаються вперед. На Харківщині вони відкинули ворога на 50 кілометрів і звільнили Балаклію. У Херсонській області теж є успіхи, що випадково підтвердили самі рашисты.
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