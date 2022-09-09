Техніка призначена для встановлення зв'язку по закритих інтернет-каналах.

Під час контрнаступу, який зараз проходить у Херсонській та Харківській областях, ЗСУ захоплюють ворожу техніку. Серед неї знайшлося місце для командно-штабної машини Р-149АКШ-1 російських окупантів.

Техніку за фотографією ідентифікували розслідувачі InformNapalm. Вони опублікували знімок з трофейною машиною, біля якої стоять українські захисники, і порівняли її з ілюстративним зображенням.

Згадана Р-149АКШ-1 створена на базі шасі КАМАЗ-5350. Завдання цієї техніки — встановлювати зв'язок по закритих інтернет-каналах і здійснювати топографічну прив'язку через різні супутникові системи.

Відео дня

Нагадаємо, це не перший трофей українських захисників за останні два тижні. Раніше УНІАН повідомляв, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили парадний танк Т-80.

А що стосується контрнаступу, то Збройні сили України планомірно рухаються вперед. На Харківщині вони відкинули ворога на 50 кілометрів і звільнили Балаклію. У Херсонській області теж є успіхи, що випадково підтвердили самі рашисты.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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