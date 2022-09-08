Українські сили ефективно застосовують вогневий вплив, аби сформувати наземні можливості для подальших маневрів.

Наступ Збройних сил України на півдні перебуває на ранніх стадіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке відбулось на авіабазі у Німеччині.

Він сказав, що Україна з початку цього місяця перейшла у наступ на півдні, щоб перехопити оперативну і стратегічну ініціативу.

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"Цей наступ триває. Цей наступ перебуває на ранніх стадіях, але ще досить рано давати повну оцінку", - заявив Міллі.

Водночас, він додав, що українські сили ефективно застосовують вогневий вплив ан противника, аби сформувати наземні можливості для подальших маневрів.

За його словами, українці здійснюють дуже цілеспрямовані наступальні атаки.

За його словами, станом на зараз спостерігається стійкий прогрес українців у цих наступальних діях.

Окремо він зазначив, що не вважає перевантаженими Збройні сили України через те, що наступальні операції проводяться не лише на Херсонщині, але в останній час і на Харківщині. Він нагадав, що на Харківщині увесь час відбуваються бойові дії. Крім того, бойові дії відбуваються як у контексті оборони, так і наступу, на всій ділянці лінії фронту з півночі від Харкова до півдня біля Херсона.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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