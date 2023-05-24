Поплічником РФ виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "МДБ ДНР" в окупованій Горлівці.

Служба безпеки України затримала російського агента, який передавав окупантам розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони України в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Як повідомили в СБУ, трьох його спільників затримали у грудні минулого року. Поплічником РФ виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "МДБ ДНР" в окупованій Горлівці.

За даними правоохоронців, чоловік об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

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Ці дані російський агент передавав своєму "куратору" з підконтрольного агресору "МДБ ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

Для комунікації з ворогом чоловік використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв'язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.

"Втім, контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали. Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців", - розповіли в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), чоловіка взято під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання у Торецьку, однак для подальших процесуальних дій його доправили у Вінницьку область.

Затримання російських агентів в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Одесі довічний термін ув’язнення отримав екс-правоохоронець, який готував диверсії в Україні. У суді чоловік визнав свою вину, однак не розкаявся. Проголошуючи останнє слово, він заявив, що "протидія українській квазідержаві - борг кожного дорослого чоловіка…", та пожалкував про своє передчасне затримання.

Довічне ув’язнення загрожує й агенту російської розвідки, який збирав для окупантів інформацію про місця дислокації українських військових і розташування об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України.

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