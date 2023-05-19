Юрій Юхимюк загинув 17 травня в Донецькій області.

На фронті в боротьбі з російськими окупантами загинув український воїн з батальйону "Вовки да Вінчі" Юрій Юхимюк. Він повернувся в Україну з Німеччини на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, щоб захищати нашу країну.

Боєць загинув 17 травня при виконанні бойового завдання в Часовому Яру Донецької області.

"З сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову зазнала болючої втрати. 17 травня 2023 року при виконанні бойового завдання в м. Часів Яр Донецької області загинув житель села Гірка Полонка Юхимюк Юрій Сергійович. Полеглому Герою було 25 років. На початку повномасштабного військового вторгнення Юрій повернувся в Україну з Німеччини, де жив і працював", - йдеться у повідомленні Боратинської громади.

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Сам захисник розповідав, що повернувся з Німеччини, бо не пробачив би собі, що не воював за Україну. До початку широкомасштабної війни Юхимюк не мав армійського досвіду, крім військових шкіл, що проводилися для молоді в Добровольчому українському корпусі.

"24 лютого я подзвонив своїм друзям, з ким колись проходив навчання в ДУК для юнаків, і дізнався, що вони збирають речі і йдуть у військкомат. Я сів у свій автомобіль і поїхав додому - в Україну. Кілька діб я намагався потрапити в місцеву тероборону, але, дізнавшись, що вони будуть стояти на блокпостах навколо селища, відмовився від цієї ідеї", - розповідав патріот.

Він потрапив у батальйон "Вовки Да Вінчі", де став навідником гармати.

Батальйон "Вовки да Вінчі" - що відомо

7 березня 2023 року стало відомо про смерть Героя України, командира підрозділу "Вовки да Вінчі" Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі. Смерть наздогнала його в боях з російськими окупантами під Бахмутом в Донецькій області. Він отримав важке поранення в шию.

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