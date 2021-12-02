В Росії Коцюбайла називають "бойовиком", який нібито обіцяє "годувати вовків кістками російськомовних дітей".

Російські пропагандисти миттєво відреагували на присвоєння звання "Героя України" добровольцю й члену "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу.

На сюжет росЗМІ, який потрапив у вечірні новини росіян, звернув увагу український військовослужбовець Анатолій Штефан ("Штірліц").

На російському телебаченні українського бійця, передбачувано, назвали "одним з бойовиків" й учасником забороненого у Росії "екстремістського угрупування", "радикалом, що з 2014-го веде війну проти всього російського".

"Коцюбайло відомий своїми неонацистськими переконаннями і провокаційними діями", – стверджувала ведуча.

Російські пропагандисти звернули увагу на "тривале рукостискання" Зеленського і Коцюбайла.

У сюжеті також показали ролик українця з передової, у якому він каже, що звільняти окуповані Росією території можна тільки військовим шляхом, та закликає "не шкодувати жодного виродка" (йдеться про російських окупантів – УНІАН).

"Саме йому належить моторошна цитата: годувати вовків кістками російськомовних дітей", – залякують на росТБ.

Не забули пропагандисти згадати й про Степана Бандеру, з якого, як вони стверджують, Коцюбайло бере приклад.

Що передувало

Державну нагороду доброволець російсько-української війни на Донбасі, член "Правого сектора" Дмитро Коцюбайло отримав з рук президента у середу, 1 грудня.

Всього Зеленський вручив нагороди й надав почесні звання десяткам українців.

Він прийшов на війну з Майдану - тоді йому було лише 18 років.

За короткий час на війні молодий хлопець, онук воїна УПА, створив один з найбоєздатніших підрозділів. Його бійці воювали уздовж всієї лінії фронту.

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Автор: Віолетта Орлова