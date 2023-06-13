Важка вогнеметна система залпового вогню супротивника була знищена на Запорізькому напрямку.

На Запорізькому напрямку українські воїни ліквідували "Солнцепьок" російських загарбників - це важких вогнеметних систем залпового вогню.

Вороже озброєння знищене завдяки успішим діям воїнів Збройних сил України та бійців Національної гвардії, повідомило Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ й опублікувало яскраве відео.

"Бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" виявили ворожий… "Солнцепьок" та скорегували по ньому вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", - зазначили в Нацгвардії.

На відео видно, що унаслідок ліквідації "Солнцепьока" виник справжній "феєрверк".

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Українські воїни у червні пішли вперед на кількох напрямках. Зокрема, стало відомо, що у Запорізькій області від супротивника звільнено село Новодарівка.

Ворог вже зазнав дуже серйозних втрат на нашій землі. Станом на 13 червня ліквідовано, у тому числі 601 ворожу реактивну систему залпового вогню та 3 766 артилерійських систем супротивника.

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