За даними Повітряних сил ЗСУ, завдано до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ.

Сьогодні, 23 серпня, підрозділами зенітних ракетних військ було знищено п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це повідомляєть командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Продовжують заходи з демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 23 серпня українські захисники збили вже 817 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, українською армією знищено 234 російських літаки та 199 гелікоптерів.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що з кінця квітня російська авіація не з'являється у небі України через те, що командування армії РФ вже боїться випускати літаки в зону ураження українських засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що українські війсьві демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників Bayraktar TB2 .

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