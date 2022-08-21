Безпілотниками ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

У небі над Херсонщиною українські зенітники знищили одразу три ворожі безпілотники.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"З 12.00 до 13.00 у небі над Херсонщиною зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10")", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цими безпілотниками ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 20 серпня українська армія збила вже 806 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, знищено 234 російських літаки та 197 гелікоптерів.

Раніше відомий ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є повідомив, що Росія замовила в Ірану близько 1000 ударно-розвідувальних безпілотників. За його словами, такі БПЛА як "Shahid 129" можуть літати понад добу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли вони можуть прибути на фронт. Він має інформацію про те, що іранські інструктори вже почали навчати російських операторів користуватися безпілотниками "Shahed 129".