Ворог відпрацьовує по українських позиціях з дальніх дистанцій.

Командування російської армії боїться випускати літаки в зону ураження українських засобів ППО.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Так він відповів на питання про те, чому пропали повідомлення про ліквідацію російських літаків і вертольотів.

"Вони бояться залітати. Вони вже відпрацьовують по наших позиціях з далеких дистанцій, намагаються максимально не заходити в зону ураження засобів ППО, які є у нас на передньому краї. Так що саме з цієї причини", - сказав експерт.

Жданов нагадав, що російська авіація не з'являється в небі України з кінця квітня.

"Вони стратегічні бомбардувальники більше в акваторію Чорного моря не ганяють, вони роблять пуски ракет з Каспійського моря. З Енгельса злетіли, над Каспійським морем відстрілялися, тут же розвернулися і призмелилися. Тут питання не відсутності зброї, а питання боязні російських льотчиків і військового командування Російської Федерації випускати літаки в зону ураження наших засобів ППО", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше зенітник Повітряних сил ЗСУ, підполковник Денис Смажний розповів, як над Києвом збили сім ворожих літаків за 11 хвилин.

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