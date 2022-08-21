У нашій країні знищили ще 5 ворожих танків.

Українські військові ліквідували вже 45,2 тис. російських окупантів.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, за минулу добу знищено близько 300 російських військових.

Крім того, з 24 лютого противник втратив 1 тис. 912 (5 за добу) танків, 4 тис. 224 (12 за добу) бойових броньованих машин, 1 тис. 028 (10 за добу) артилерійських систем, 266 реактивних систем залпового вогню, 141 засіб ППО, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 806 (3 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 190 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів, 3 тис. 143 (6 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 99 (2 за добу) одиниць спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Українські воїни дають супротивнику гідну відсіч. На нашій землі станом на 20 серпня було ліквідовано 44 900 загарбників і, зокрема, 1 907 ворожих танків.

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