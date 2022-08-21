В Україні знищено вже понад 45 тисяч окупантів / фото facebook.com/93OMBr

Українські військові ліквідували вже 45,2 тис. російських окупантів.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, за минулу добу знищено близько 300 російських військових.

Крім того, з 24 лютого противник втратив 1 тис. 912 (5 за добу) танків, 4 тис. 224 (12 за добу) бойових броньованих машин, 1 тис. 028 (10 за добу) артилерійських систем, 266 реактивних систем залпового вогню, 141 засіб ППО, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 806 (3 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 190 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів, 3 тис. 143 (6 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 99 (2 за добу) одиниць спецтехніки.

В Україні ліквідовано вже понад 45 тисяч окупантів / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Українські воїни дають супротивнику гідну відсіч. На нашій землі станом на 20 серпня було ліквідовано 44 900 загарбників і, зокрема, 1 907 ворожих танків.

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