Безпілотні летальні системи посилюють армію на полі бою, допомагають користувачам мати розуміння ситуації 24/7, вести тривале спостереження й підтримувати бойові дії на землі.

Українські воїни демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників.

Про це повідомив генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи задоволений він особисто роботою Bayraktar TB2 в Україні, як ними користуються українські воїни.

"Наші безпілотні летальні системи посилюють армію на полі бою, допомагають користувачам мати розуміння ситуації 24/7, вести тривале спостереження і підтримувати бойові дії на землі. До війни ми тренували українських операторів, тож вони вправно використовують безпілотники. Я стежу за їхньою роботою з новин і бачу їхню ефективність", - сказав він.

Щодо можливостей вдосконалення цих беспілотників, гендиректор компанії зазначив, що залежно від відгуків з поля бою, відбувається вдосконалення.

"Ви постійно маєте поліпшувати їх. І через динаміку на полі бою, і через середовище, де вони працюють, ця робота ніколи не припиняється. Відзначу, що ваші оператори роблять усе можливе і демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників", - підкреслив Байрактар.

Гендиректор компанії наголосив, що Туреччина і Україна мають стратегічний рівень партнерства.

"Між нашими двома країнами є стратегічні ради найвищого рівня з 2011-го року. Співпраця в повітряному та космічному оборонному секторі після постачання Bayraktar лише пришвидшилася. Обидві сторони отримують нині свої переваги. Обидві налагодили ланцюги поставок і самозабезпечення. Нині наша компанія має проект заводу, який ми розпочали кілька років тому, коли президент України завітав на Baykar Makina. Це була подорож Зеленського до Туреччини у 2019-му. Тоді українські оператори саме тренувалися в Туреччині, він відвідав їх на наших об'єктах", - розповів Байрактар.

Він додав, щодо всередині турецьких безпілотників використовуються деталі від українських виробників.

"Україна - одна з небагатьох країн у світі, яка має здатність виготовляти турбінні двигуни. Коли наші країні почали близько співпрацювати на стратегічному рівні, ми вирішили використовувати ці та інші деталі. Особливо в Bayraktar Akıncı. Це стратегічний безпілотник, який здійснив свій перший політ з українським двигуном… А зараз ми працюємо над технологією безпілотних винищувачів із назвою Bayraktar Kızılelma. Kızılelma - так само оснащена вашими двигунами… До речі, за планом побудови заводу в Україні, там мають виготовляти й такі безпілотні винищувачі, як Kızılelma", - додав гендиректор компанії

За його словами, це нове покоління, і це майбутнє військово-повітряного простору.

Раніше УНІАН повідомляв, що турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, презентувала новий прототип бойового БПЛА. Він матиме назву Kızılelma та буде оснащений українськими двигунами.

Цей дрон буде першим реактивним безпілотником компанії. Платформа літатиме із надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ раніше був запланований на 2023 рік.

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