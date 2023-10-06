Загалом на Таврійському напрямку ворог втратив за добу понад 40 одиниць військової техніки.

Високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" знищили воїни зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Також, минулої доби противник залишився без важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок".

Загалом же на таврійському напрямку за добу знищено 44 одиниці військової техніки противника.

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Своєю чергою командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі деталізував інформацію про ситуацію на напрямку.

Він зазначив, що протягом минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1270 вогневих завдання.

За даними Тарнавського, за останню добу втрати ворога склали 323 особи, зокрема, в полон здалися 2 окупантів.

"Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БпЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога", - написав він.

Безпілотники СБУ уразили дорогущий комплекс російської ППО

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України регулярно знищують живу силу окупантів, боєприпаси та ворожу техніку. Зокрема небезпечні "Солцепьоки", які є важкою зброєю, вже не вперше потрапляють під приціл українських захисників. Один з них наприкінці серпня був знищений разом з "БУКом" на Куп’янському напрямку. Перед тим, кілька у липні.

Днями стало відомо, що українські безпілотники біля Бєлгорода вразили російський комлекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф", який в Росії називають "невразливим". Це був вже другий знищений за останній місяць компекс, вартість якого сягає понад мільярд доларів. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

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