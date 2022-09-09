За минулу добу, 8 вересня, українські захисники знищили чотири ворожих безпілотника та гелікоптер Ка-52.
Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що ракетні війська та артилерія Збройних сил України продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.
Також для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів.
"Уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, протягом попередньої доби, 7 вересня, Збройні Сили України знищили два літаки Су-25, гелікоптери Ка-52 та Мі-24, а також п’ять безпілотників ворога.
Тим часом, ракетні війська та артилерія знищили командний пункт, склад паливо-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження окупантів.